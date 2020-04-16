Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации биатлона Молдавии Петр Брия.

Федерация биатлона Молдавии больше не заинтересована в переходе Шумиловой

Спортсменам не требовалось согласия на переход от Союза биатлонистов России (СБР) и Международного союза биатлонистов (IBU), поскольку они не выступали на взрослом уровне за сборную России.

"Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус 15 февраля получили паспорта, - сказал Брия. - В связи с пандемией коронавируса к новому сезону спортсмены сейчас готовятся дома, первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе".

Магазееву 31 год, он родился в Цивильске Чувашской республики. Является победителем и неоднократным призером чемпионатов России, чемпионом мира и Европы среди юниоров. Усову 25 лет, родился в Саратове. Стремоус - 24 года, она родом из Котельниково Волгоградской области.