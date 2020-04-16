Федерация биатлона Молдавии больше не заинтересована в переходе Шумиловой

Переход Шумиловой в сборную Молдавии обсуждался в 2018 году, однако тогда не удалось решить вопрос предоставления спортсменке гражданства страны.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Федерация биатлона Молдавии больше не заинтересована в переходе российской спортсменки Екатерины Шумиловой. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Петр Брия.

"После той истории Шумилова не отвечала на наши запросы. Видимо, обиделась. Так что сейчас этот вопрос не актуален, тем более что она уже могла завершить карьеру", - сказал Брия.

ТАСС связался с Шумиловой, однако на вопрос о своем будущем биатлонистка отвечать отказалась.

Шумиловой 33 года, она является победительницей и призером чемпионатов Европы. В 2014 году в составе эстафетной команды биатлонистка завоевала олимпийское серебро, однако после дисквалификации за допинг Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной была лишена награды.

Слушания по апелляциям спортсменок прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) в марте. Решение еще не вынесено.