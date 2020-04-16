CAS поддержал РУСАДА и дисквалифицировал тренера, пытавшегося дать взятку допинг-офицеру

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и дисквалифицировал тренера по легкой атлетике Андрея Еременко, который в сентябре 2017 года на соревнованиях в Адлере пытался подкупить инспектора допинг-контроля РУСАДА. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Во время чемпионата России по легкоатлетическим эстафетам, который проходил в сентябре 2017 года в Адлере, бегунья Юлия Малуева пыталась уклониться от прохождения допинг-контроля, имитировав плохое самочувствие во время сдачи пробы. Тренер спортсменки Еременко намеревался дать взятку допинг-офицеру РУСАДА, чтобы тот закрыл глаза на происшествие. Дисциплинарный антидопинговый комитет в декабре 2018 года принял сторону Еременко, после чего РУСАДА обратилось с соответствующим иском в CAS. Слушание дела Еременко в CAS состоялось в декабре 2019 года.

"Сегодня мы получили вердикт CAS, который признал нашу правоту и дисквалифицировал тренера Еременко на четыре года, - сказала Пахноцкая. - Это было сложное дело, поскольку речь шла, во-первых, о наложении санкций на тренера и, во-вторых, о попытке дачи взятки инспектору допинг-контроля при выполнении миссии. Напомню, это был сентябрь 2017 года, когда прошло только два месяца, как РУСАДА вернули право тестировать самим под наблюдением международных экспертов".

"Я хочу отдельно подчеркнуть высокий уровень сочинских инспекторов, для которых это была вторая-третья миссия в карьере. Но они проявили себя самым высокопрофессиональным и достойным образом", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Бегунья Малуева, в свою очередь, ранее была дисквалифицирована на четыре года. Срок отбытия наказания истечет 11 апреля 2022 года.