В Госдуме надеются на объективность и независимость CAS в споре между WADA и РУСАДА

"Мы надеемся, что Спортивный арбитражный суд будет действительно объективен и независим в вопросе решения дела РУСАДА, будет следовать основополагающим принципам Олимпийской хартии, в этом состоит интерес не только России, но и всего мирового спортивного сообщества, в первую очередь - болельщиков, - заявил Свищев. - Всем хочется скорейшего возобновления соревнований при участии всех сильнейших команд, в том числе и на Олимпийских играх, и чемпионатах мира. Допинговые скандалы, сомнительные дисквалификации, команды под нейтральным флагом - все это обесценивает главное - соревновательную составляющую спорта. И сейчас у CAS и WADA есть прекрасная возможность положить этому конец, восстановив российский спорт в правах в полном объеме, для этого нужно всего лишь быть объективными и не поддаваться давлению западных стран".

"В то же время это не значит, что наши спортивные функционеры могут положиться лишь на международные структуры. Уверен, министерство спорта сделает все, чтобы Россия выступала под своим флагом, гимном, а коллективная ответственность, когда чистые спортсмены, целые команды не допускаются к соревнованиям, останется в прошлом. К тому же Россия продолжает демонстрировать приверженность чистому спорту: антидопинговое законодательство нашей страны этому соответствует и регулярно обновляется, в случае выявления новых случаев допинга все они строго наказываются. Мы доказали, что Россия - на передовой в борьбе с допингом, и движемся только вперед в этом направлении", - заключил он.

В среду президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что адвокаты представят позицию ОКР по делу WADA и РУСАДА в CAS до конца апреля.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. В настоящее время предполагается, что слушания в CAS пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля.