Ефимова заявила, что могла пропустить Олимпиаду в случае ее переноса на 2022 год

ТАСС, 16 апреля. Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова могла пропустить Олимпийские игры в Токио, если бы их перенесли на 2022 год. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-24".

В связи с пандемией коронавируса Игры в Токио были перенесены с 2020 года на лето 2021 года. Перед этим 28-летняя спортсменка неоднократно заявляла, что эта Олимпиада должна стать для нее последней в карьере.

"Мне было достаточно тяжело перенести эту новость. Но сейчас я с ней уже свыклась, тем более что большим ударом она не стала - все к этому и шло, - сказала Ефимова. - Хорошо, что Олимпиаду перенесли на год, а не на два, потому что два года дались бы мне тяжело. Не факт, что я бы осталась, поэтому это решение считаю оптимальным".

Сейчас Ефимова живет и тренируется в Лос-Анджелесе. Ефимова также является трехкратным призером Олимпийских игр и семикратной чемпионкой Европы.