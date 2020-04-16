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КХЛ

Андриевский продолжит работу на посту главного тренера "Сочи" в следующем сезоне КХЛ

Соглашение с Андриевским продлено до конца сезона-2020/21
Главный тренер хоккейного клуба "Сочи" Александр Андриевский Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Главный тренер хоккейного клуба "Сочи" Александр Андриевский
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" продлил контракт с главным тренером команды Александром Андриевским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 51-летним белорусским тренером продлен на один год.

Андриевский возглавил команду в октябре 2019 года. Под его руководством клуб провел 40 матчей (19 побед) и набрал 42 очка в регулярном чемпионате. Всего клуб набрал 59 очков и занял девятое место в таблице Западной конференции, не сумев выйти в плей-офф. Сезон был досрочно завершен после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса.

До этого Андриевский возглавлял белорусские "Гомель" и "Динамо" (Минск), российские "Адмирал" (Владивосток) и "Сибирь" (Новосибирск). Его лучшим результатом в КХЛ является выход в плей-офф с "Адмиралом" (2016, 2017), где команда выбывала в первом раунде.

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