Фигуристка Диана Дэвис представила отрывок из произвольной программы

17-летняя россиянка в дуэте с Глебом Смолкиным намеревается выступить под композицию из мюзикла "Мулен Руж" El Tango de Roxanne.

ТАСС, 16 апреля. Российская фигуристка Диана Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, представила видео части своего произвольного танца на следующий сезон. Запись опубликована на странице группы Тутберидзе в соцсети "ВКонтакте".

Дэвис и Смолкин в сезоне-2019/20 заняли третье место на чемпионате России среди юниоров, а также вышли в финал юниорского Гран-при, где заняли шестое место. На этапах в США и России дуэт завоевал серебряные медали.