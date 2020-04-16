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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Диана Дэвис представила отрывок из произвольной программы

17-летняя россиянка в дуэте с Глебом Смолкиным намеревается выступить под композицию из мюзикла "Мулен Руж"
Диана Дэвис и Глеб Смолкин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Российская фигуристка Диана Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе, представила видео части своего произвольного танца на следующий сезон. Запись опубликована на странице группы Тутберидзе в соцсети "ВКонтакте".

17-летняя россиянка в дуэте с Глебом Смолкиным намеревается выступить под композицию из мюзикла "Мулен Руж" El Tango de Roxanne.

Дэвис и Смолкин в сезоне-2019/20 заняли третье место на чемпионате России среди юниоров, а также вышли в финал юниорского Гран-при, где заняли шестое место. На этапах в США и России дуэт завоевал серебряные медали.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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