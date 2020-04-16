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Влияние коронавируса на спорт

Евгений Плющенко примет участие в сборе средств на борьбу с коронавирусом

Всего в акции компании AmeriCares примут участие более 40 фигуристов из девяти стран
Евгений Плющенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стал участником кампании по сбору средств на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает телеканал CBC.

Всего в акции компании AmeriCares примут участие более 40 фигуристов из девяти стран, в их числе двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Екатерина Гордеева. На выделенные средства будет закуплено необходимое медицинское оборудование, которое будет доставлено в различные точки по всему миру.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 138 тыс. умерли.

Теги
Плющенко, Евгений ВикторовичВлияние коронавируса на спорт
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