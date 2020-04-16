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КХЛ

Клуб КХЛ "Северсталь" продлил контракт с главным тренером Разиным

Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на один сезон
Главный тренер "Северстали" Андрей Разин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Северстали" Андрей Разин
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Главный тренер череповецкой "Северстали" Андрей Разин продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Северстали".

Контракт с 46-летним специалистом рассчитан на один сезон.

Разин возглавил "Северсталь" в ноябре 2018 года, по итогам первого сезона под его руководством клуб занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошедшем сезоне клуб также стал десятым, набрав 58 очков, оба раза команда не сумела пробиться в плей-офф. Сезон-2019/20 был досрочно завершен после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса.

Помимо "Северстали", Разин тренировал владивостокский "Адмирал", "Югру" (Ханты-Мансийск), когда клуб выступал в КХЛ, екатеринбургский "Автомобилист", а также клубы Высшей хоккейной лиги "Ижсталь" (Ижевск) и саратовский "Кристалл". Наивысшим достижением Разина в качестве главного тренера является выход в первый раунд плей-офф 2016 года с "Автомобилистом", где клуб из Екатеринбурга проиграл в серии магнитогорскому "Металлургу" (2-4).

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