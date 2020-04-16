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Влияние коронавируса на спорт

ФНЛ вернется к обсуждению дат возобновления турнира 30 апреля

По словам президента лиги Игоря Ефремова, озвученная ранее позиция, что первенство сезона-2019/20 должно быть доиграно, остается неизменной
Президент ФНЛ Игорь Ефремов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент ФНЛ Игорь Ефремов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выступающие в первенстве клубы вернутся к обсуждению вопроса о датах возобновления приостановленного из-за пандемии коронавируса турнира 30 апреля. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Игорь Ефремов.

Все футбольные соревнования в стране по решению Российского футбольного союза (РФС) приостановлены до 31 мая. В начале апреля владивостокский "Луч" отказался от участия в следующем сезоне ФНЛ. При этом клуб рассчитывает доиграть текущий сезон в случае его возобновления. 15 апреля еще один участник лиги, "Армавир" из Краснодарского края, принял решение сняться с турнира из-за невозможности выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21.

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"Как и в прошлый раз, в сегодняшней плановой конференции приняли участие практически все клубы ФНЛ, - сказал Ефремов. - В режиме один на один мы общаемся постоянно, так что глобально никаких новостей друг другу не сообщили. Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей первенства Олимп - ФНЛ сезона-2019/20 30 апреля, потому что к тому времени у нас, надеюсь, будет больше информации как об эпидемиологической ситуации в каждом из регионов, представленном в ФНЛ, так и о сроках снятия ограничений на работу различных организаций, проведение мероприятий и тому подобного. Считаю, что по итогам следующего общения мы должны будем выработать четко сформулированные предложения, с которыми можно обратиться к РФС".

"Хочу также отметить: озвученная ранее позиция, что первенство сезона-2019/20 должно быть доиграно, остается неизменной, - подчеркнул президент ФНЛ. - Несмотря на то, что тренировочный процесс сейчас остановлен у всех, жизнь в клубах не замерла. Все находятся в процессе выработки решений по смягчению негативного влияния сложившейся ситуации. Как мы уже сообщали, некоторые клубы уже заключили внутренние соглашения о снижении зарплат на время паузы - это "Балтика", "Торпедо", "Ротор" и "Авангард".

Ефремов отметил, что "все остальные клубы пока считают возможным обойтись без таких мер, но действуют в других направлениях". "Стоит признать, что по сравнению с нашей первой такой конференцией оптимизма поубавилось, - признал он. - Но это связано в первую очередь с тем, что пока мы все находимся в состоянии неопределенности относительно сроков завершения паузы. Не сомневаюсь, что, когда появится конкретика, мы достаточно быстро сможем сформировать приемлемый календарь как для завершения текущего сезона, так и для предстоящего".

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Влияние коронавируса на спорт
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