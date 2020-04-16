Стипендия президента РФ учреждена для призеров Паралимпийских игр

ТАСС, 16 апреля. Серебряные и бронзовые призеры Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр глухих будут получать стипендию президента РФ. Это следует из указа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Стипендия учреждена в целях дополнительных социальных гарантий призерам Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также Всемирных игр глухих. Она также будет распространяться на спортсменов, завершивших профессиональную карьеру и выступавших за сборные СССР и Объединенной команды на Играх 1992 года. Выплаты начнутся с 1 июля.

Серебряным призерам Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр глухих размер стипендии составит 39 тыс. рублей в месяц, бронзовым - 30 тыс. Для тех спортсменов, которые стали обладателями и серебряной, и бронзовой наград, выплата будет осуществляться согласно медали большего достоинства. Для дисквалифицированных в связи с допинговыми нарушениями спортсменов до окончания санкций стипендия назначаться не будет.