Исполком УЕФА обсудит ситуацию с пандемией коронавируса 23 апреля

ТАСС, 16 апреля. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 23 апреля проведет заседание, посвященное ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Будет очень больно". Что ждет футбольную Европу после пандемии

21 апреля пройдет совещание с участием представителей всех 55 национальных федераций, входящих в состав УЕФА. На встрече будут рассмотрены ситуации с возобновлением внутренних национальных чемпионатов, также стороны обсудят будущее еврокубковых турниров.

На данный момент большинство национальных чемпионатов в Европе приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы также приостановлено на неопределенный срок, отложены встречи сборных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано около 138,5 тыс. смертельных исходов.