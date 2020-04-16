Драчев: СБР не возражал против перехода российских биатлонистов в сборную Молдавии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) не возражал против перехода трех российских спортсменов в сборную Молдавии. Об этом ТАСС рассказал глава организации Владимир Драчев.

"СБР не возражал против этого перехода. Они не входили в состав сборной России, почему бы тогда не помочь нашим друзьям? Да и у ребят сейчас появилась возможность продлить свою профессиональную карьеру", - сказал Драчев.

Магазееву 31 год, он родился в Цивильске Чувашской республики. Является победителем и неоднократным призером чемпионатов России, чемпионом мира и Европы среди юниоров. Усову 25 лет, родился в Саратове. Стремоус - 24 года, она родом из Котельниково Волгоградской области.

К основной сборной России биатлонисты не привлекались.