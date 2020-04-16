Чепиков предложил назначить Драчева главным тренером сборной России по биатлону

Решением правления СБР на должность главного тренера сборной России был рекомендован Валерий Польховский. Именно он должен представить предложения по формированию тренерского штаба сборной. Наибольшие шансы занять посты старших тренеров имеют Владимир Королькевич и Роберт Кабуков, однако категорически против этих кандидатур выступает Драчев.

"Если кандидатура главного тренера сейчас вызывает столько споров, то можно пойти по пути лыжных гонок, где этот пост занимает президент федерации Елена Вяльбе, - сказал Чепиков. - Думаю, Владимир Петрович [Драчев] справится с совмещением этих должностей, у него огромная работоспособность. Этим решением мы устраним существующие противоречия".

"Я с большим уважением отношусь к Валерию Николаевичу [Польховскому], но, как мне кажется, сейчас он должен находить консенсус с президентом СБР. Если не будет взаимопонимания, то в перспективе совместная работа не даст позитивного результата. Биатлон - командный вид спорта, нельзя допустить разногласий между президентом и главным тренером. В этой ситуации надо прислушаться к мнению президента, который был избран большинством регионов", - добавил он.

Последние два года главным тренером сборной России являлся Анатолий Хованцев. Польховский в декабре был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд России. В прошлом он уже возглавлял национальную сборную, а также работал старшим тренером команды.