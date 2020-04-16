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Зимние олимпийские виды спорта

Чепиков предложил назначить Драчева главным тренером сборной России по биатлону

Решением правления Союза биатлонистов России на эту должность был рекомендован Валерий Польховский
Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пост главного тренера сборной России по биатлону должен занять президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член правления СБР Сергей Чепиков.

Решением правления СБР на должность главного тренера сборной России был рекомендован Валерий Польховский. Именно он должен представить предложения по формированию тренерского штаба сборной. Наибольшие шансы занять посты старших тренеров имеют Владимир Королькевич и Роберт Кабуков, однако категорически против этих кандидатур выступает Драчев.

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"Если кандидатура главного тренера сейчас вызывает столько споров, то можно пойти по пути лыжных гонок, где этот пост занимает президент федерации Елена Вяльбе, - сказал Чепиков. - Думаю, Владимир Петрович [Драчев] справится с совмещением этих должностей, у него огромная работоспособность. Этим решением мы устраним существующие противоречия".

"Я с большим уважением отношусь к Валерию Николаевичу [Польховскому], но, как мне кажется, сейчас он должен находить консенсус с президентом СБР. Если не будет взаимопонимания, то в перспективе совместная работа не даст позитивного результата. Биатлон - командный вид спорта, нельзя допустить разногласий между президентом и главным тренером. В этой ситуации надо прислушаться к мнению президента, который был избран большинством регионов", - добавил он.

Последние два года главным тренером сборной России являлся Анатолий Хованцев. Польховский в декабре был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд России. В прошлом он уже возглавлял национальную сборную, а также работал старшим тренером команды.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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