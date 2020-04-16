Чепиков выступил против назначения Королькевича тренером сборной России по биатлону

Решением правления СБР на должность главного тренера сборной России был рекомендован Валерий Польховский. Именно он должен представить предложения по формированию тренерского штаба сборной. Наибольшие шансы занять посты старших тренеров имеют Владимир Королькевич и Роберт Кабуков, однако категорически против этих кандидатур выступает глава СБР Владимир Драчев.

"Что касается женской сборной, то я против назначения Королькевича, учитывая то, что этот тренер в сборную собирается прийти уже в третий раз, - сказал Чепиков. - Это неправильно. Считаю, у нас есть сильные тренеры, которые доказали свою компетентность. В первую очередь говорю о Михаиле Шишилове, который подготовил двукратную чемпионку мира среди юниоров Анастасию Шевченко, одного из лидеров сборной России Светлану Миронову".

"Необходим новый взгляд на подготовку нашей сборной и новые методики", - подчеркнул он.

Королькевич готовил группу российских биатлонисток к Олимпийским играм 2014 года. В их числе были Екатерина Юрьева и Ирина Старых, в допинг-пробах которых был найден запрещенный препарат эритропоэтин.