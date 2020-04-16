"Финал четырех" мужской гандбольной Лиги чемпионов пройдет в декабре

ТАСС, 16 апреля. "Финал четырех" Лиги чемпионов по гандболу у мужчин пройдет в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Изначально "Финал четырех" был запланирован на 30-31 мая в Кёльне (Германия), но из-за пандемии коронавируса решающие игры были отложены. В четверг EHF приняла решение провести матчи 28-29 декабря, место проведения не изменилось.

"Это решение было поддержано представителями клубов на координационной встрече на прошлой неделе, общим желанием является проведение "Финала четырех" в 2020 году", - сказал глава EHF Михаэль Видерер.

24 апреля исполнительный комитет EHF примет решение о способе завершения сезона-2019/20. Также на этом заседании будет объявлена система отбора в "Финал четырех" Лиги чемпионов. "В любом случае окончательное решение по отбору в "Финал четырех" будет основано на результатах уже проведенных матчей", - подчеркнул Видерер.

Решение о проведении "Финала четырех" женской Лиги чемпионов (запланирован 5-6 сентября в Будапеште) и "Финала четырех" мужского Кубка EHF (второй по значимости клубный турнир Европы), который запланирован в Берлине 29 и 30 августа, будет объявлено в ближайшее время.

13 марта все матчи под эгидой EHF были приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Решение коснулось как игр национальных сборных, так и встреч между клубами.