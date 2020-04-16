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Влияние коронавируса на спорт

Сотрудники ФК "Сочи" доставили продукты инвалидам-колясочникам

Продуктовые наборы были доставлены по адресной программе, полученной от администрации города

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сотрудники футбольного клуба "Сочи" во время пандемии коронавируса оказали помощь инвалидам-колясочникам, доставив им продуктовые наборы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. На данный момент в чемпионате России сыграно 22 тура из 30 запланированных. На момент паузы в турнире "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка, отрыв от зоны вылета составляет два балла.

"Футбольный клуб и администрация города помогли инвалидам-колясочникам, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Сочи". - Сотрудники клуба, соблюдая все меры предосторожности, доставили продуктовые наборы по адресной программе, полученной от администрации города. Доставка продуктов проходила 15 и 16 апреля".

"В ближайшее время клуб планирует оказать поддержку и другим социально уязвимым группам населения, а также помочь местным врачам", - добавили в клубе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 138 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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