РУСАДА не стало дисквалифицировать четырех гимнасток, наказав только тренера Толкачеву

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не стало применять санкции к воспитанницам тренера по художественной гимнастике Дарьи Толкачевой, дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее стало известно, что Толкачева отстранена на четыре года. Отсчет дисквалификации ведется с 29 октября 2019 года.

"Этот инцидент произошел в январе 2019 года на соревнованиях по художественной гимнастике, которые проходили в Нижегородской области, - сказала Пахноцкая. - Инспекторы допинг-контроля намеревались протестировать четырех участниц турнира, которые были несовершеннолетними. Согласно правилам, тестирование несовершеннолетних спортсменов может производиться только в присутствии взрослых (одного из родителей, их тренера, врача и т.д). Гимнастки пригласили тренера-хореографа Дарью Толкачеву, которая в категоричной форме сказала спортсменкам, чтобы те отказались от прохождения допинг-контроля".

"Несмотря на все слова сотрудницы допинг-контроля о неотвратимости наказания за отказ от тестирования, Толкачева продолжала стоять на своем, а тестирование так и не состоялось. После длительных разбирательств было принято решение о четырехлетней дисквалификации этого тренера. Сами гимнастки получили строгое предупреждение. Мы не стали отстранять их от спорта в связи с юным возрастом и пробелами в знании основ антидопинга (они не проходили образовательный антидопинговый курс на сайте РУСАДА)", - заключила собеседница ТАСС.