СМИ: Овечкин и Гретцки проведут матч в хоккейном симуляторе NHL 20

ТАСС, 16 апреля. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин и завершивший игровую карьеру канадский форвард Уэйн Гретцки сыграют друг против друга в хоккейном симуляторе NHL 20. Об этом сообщает издание Washington Post.

Проведение игры запланировано в следующую среду. Сообщается, что инициатором матча является Гретцки, который увидел в Instagram, как Овечкин играет в хоккейный симулятор с сыном. После этого канадец выступил с идеей о проведении матча против Овечкина в NHL 20. Сезон-2019/20 НХЛ прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Гретцки 59 лет, он выступал за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс" и является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем "Конн Смайт Трофи" (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ). Также форвард является рекордсменом по количеству шайб, заброшенных в регулярных сезонах НХЛ (894).

В сезоне-2019/20 34-летний Овечкин делит первое место в списке лучших снайперов с чехом Давидом Пастрняком из "Бостона", на счету обоих по 48 шайб. Всего на счету россиянина 67 (48 шайб + 19 передач) очков в 68 матчах. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб, что является восьмым показателем в истории лиги. В 2018 году Овечкин вместе с "Вашингтоном" стал обладателем Кубка Стэнли.