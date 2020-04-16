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Влияние коронавируса на спорт

Лакерник: неопределенность из-за пандемии стала причиной отмены ЧМ по фигурному катанию

В четверг Международный союз конькобежцев принял решение об окончательной отмене чемпионата мира
Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Нестабильная ситуация, вызванная пандемией коронавируса, сделала невозможным проведение чемпионата мира по фигурному катанию в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

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Чемпионат мира в Монреале должен был состояться в марте, однако ISU был вынужден перенести его из-за пандемии коронавируса. Рассматривались варианты проведения турнира в период с октября по декабрь нынешнего года, но в четверг совет ISU решил отменить мировое первенство.

"Руководствовались тем, что совершенно непонятно, когда мы можем начать сезон, где мы можем проводить чемпионат, не факт, что его можно провести в том же месте, - сказал Лакерник. - У спортсменов получается большой перерыв, планировать ничего нельзя, непонятно, когда начнется сезон. В этой обстановке полной неопределенности принято такое решение".

"Гран-при будем обсуждать на следующем заседании, и не стоит ждать от него решения "да" или "нет", - отметил вице-президент ISU. - Будут определены сроки, когда надо будет принимать решение. Решение по челленджерам будет в ближайшие дни. Европейские страны пока находятся дома, у них могут начаться послабления режима, но это пока в перспективе".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 138 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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