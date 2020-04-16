Горшков: проведение ЧМ осенью было бы странной затеей, ISU поступил верно, отменив его

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Перенос чемпионата мира по фигурному катанию на осень нынешнего года был бы странным решением, Международный союз конькобежцев (ISU) поступил верно, окончательно отменив его. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Чемпионат мира в Монреале должен был состояться в марте, однако ISU был вынужден перенести его из-за пандемии коронавируса. Рассматривались варианты проведения турнира в период с октября по декабрь нынешнего года, но в четверг совет ISU решил отменить мировое первенство.

"Наша позиция была такова: чемпионат надо отменять, переносить его на осень было странной затеей, потому что в этом случае было непонятно, что должно происходить на следующий сезон, наиболее ответственный, - сказал Горшков. - По чемпионату мира 2021 года должны определяться квоты на Олимпийские игры. Неясно, как проводить два чемпионата в один сезон и что делать с календарем соревнований. ISU принял правильное решение".

"Мы, как и все, ждем, что будет дальше, - добавил Горшков. - Сейчас никто не может сказать, когда спортсмены могут приступить к полноценным тренировкам".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 138 тыс. умерли.