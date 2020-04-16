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Влияние коронавируса на спорт

Фигуристка Косторная назвала верным решение ISU об отмене чемпионата мира

Рассматривались варианты проведения турнира с октября по декабрь нынешнего года, но в четверг совет ISU решил отменить первенство
Алена Косторная Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Отмена чемпионата мира 2020 года по фигурному катанию является верным решением. Такое мнение ТАСС высказала чемпионка Европы российская фигуристка Алена Косторная.

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Чемпионат мира в Монреале должен был состояться в марте, однако Международный союз конькобежцев (ISU) вынужден был перенести его из-за пандемии коронавируса. Рассматривались варианты проведения турнира с октября по декабрь нынешнего года, но в четверг совет ISU решил отменить мировое первенство.

"Я считаю это правильным, потому что чемпионат мира - главный старт на эту пару лет, и он должен завершать сезон", - сказала 16-летняя Косторная.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 138 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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