Рукавицын: отмена чемпионата мира по фигурному катанию была единственным верным решением

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Тренер чемпиона Европы 2020 года Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын считает, что отмена чемпионата мира - 2020 была единственным верным решением. Об этом Рукавицын заявил ТАСС.

11 марта правительство Канады из-за коронавируса приняло решение отменить турнир, который изначально был запланирован в Монреале с 18 по 22 марта из-за пандемии коронавируса, после чего Международный союз конькобежцев (ISU) заявил о возможности проведения мирового первенства не ранее октября нынешнего года. В четверг ISU принял решение об отмене турнира.

"Малейших сомнений не было, что чемпионат отменят, это решение было единственно верным и на данный момент прогнозы по ситуации давать сложно. Предпринимать какие-то попытки провести чемпионат мира осенью - это привело бы к сбою календаря в целом, все-таки чемпионат мира - главный старт сезона", - считает Рукавицын.

Тренер отметил, что теперь спортсменам предстоит стандартная подготовка к следующему сезону. "Теперь будет обычная подготовка к следующему сезону, как это и было всегда. Сейчас у всех нас вынужденный отдых, будем балансировать, придумывать новый план подготовки, связанной с долгим перерывом. После мая начнем подготовку новых программ, которые мы, безусловно, будем делать для Димы Алиева и Макара Игнатова", - отметил Рукавицын.