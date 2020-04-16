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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

CAS продлил срок подачи документов ПКР по делу WADA и РУСАДА до 30 апреля

Слушания по делу WADA и РУСАДА должны пройти на неделе, начинающейся с 6 июля
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил срок подачи документов Паралимпийским комитетом России (ПКР) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился. Позднее Рожков сообщил ТАСС, что слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года.

"Необходимые документы подготовлены, однако адвокаты швейцарской компании "Боннард Лоусон", с которыми мы сотрудничаем, сообщили, что CAS продлил срок предоставления документов до 30 апреля как ПКР, так и некоторыми спортсменами-паралимпийцами, которые в деле также выступают в качестве третьей стороны", - сказал Рожков.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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