{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Трусова заявила, что не будет сильно переживать из-за отмененного ЧМ по фигурному катанию

Фигуристка считает, что сейчас важнее победить в борьбе с коронавирусом и вернуться к нормальному образу жизни
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра Трусова считает, что приоритетная задача для всего мира - победа над коронавирусом, и не будет расстраиваться из-за отмененного чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года. Об этом она сообщила ТАСС.

На эту тему
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года окончательно отменен

Чемпионат мира в Монреале должен был состояться в марте, однако ISU вынужден был перенести его из-за пандемии коронавируса. Рассматривались варианты проведения турнира в период с октября по декабрь нынешнего года, но в четверг совет ISU решил отменить мировое первенство.

"Сейчас сложно рассуждать о правильности такого решения, - сказала Трусова. - Пока главное - победить в борьбе с вирусом, вернуться к нормальному образу жизни. В принципе, я за привычное расписание сезона и не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать по поводу чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели, новый чемпионат мира".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 138 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Благодарность врачам, которые борются с пандемией, появилась на медиафасаде "Ростов-Арены"
Директор стадиона Павел Гавриков считает, что это хороший способ напомнить всем остальным людям о том, какую важную миссию сейчас выполняют медработники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС