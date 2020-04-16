Трусова заявила, что не будет сильно переживать из-за отмененного ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра Трусова считает, что приоритетная задача для всего мира - победа над коронавирусом, и не будет расстраиваться из-за отмененного чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года. Об этом она сообщила ТАСС.

Чемпионат мира в Монреале должен был состояться в марте, однако ISU вынужден был перенести его из-за пандемии коронавируса. Рассматривались варианты проведения турнира в период с октября по декабрь нынешнего года, но в четверг совет ISU решил отменить мировое первенство.

"Сейчас сложно рассуждать о правильности такого решения, - сказала Трусова. - Пока главное - победить в борьбе с вирусом, вернуться к нормальному образу жизни. В принципе, я за привычное расписание сезона и не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать по поводу чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели, новый чемпионат мира".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 138 тыс. умерли.