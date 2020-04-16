Тарасова: времени для переноса ЧМ не было, его отмена - грамотное решение

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не имел возможности перенести чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, отмена соревнований является грамотным решением. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

Чемпионат мира в Монреале должен был состояться в марте, однако ISU был вынужден перенести его из-за пандемии коронавируса. Рассматривались варианты проведения турнира в период с октября по декабрь нынешнего года, но в четверг совет ISU решил отменить мировое первенство.

"Его отменили, когда мы не поехали, а сейчас ISU просто собрался, чтобы принять постановление, - сказала Тарасова. - Чемпионат мира просто некуда было вставлять. По календарю после начинаются этапы Гран-при, к ним легче подготовиться. Это абсолютно грамотное решение, и я считаю, что ни один здравомыслящий человек не думает по-другому".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.