Московскому ЧЕ по тяжелой атлетике вернули статус квалификационного к Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионату Европы по тяжелой атлетике в Москве возвращен статус квалификационного на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим Агапитов.

Первоначально турнир был лишен квалификационного статуса. В марте Европейская федерация тяжелой атлетики объявила о его переносе с апреля на июнь. В связи с пандемией коронавируса турнир не сможет состояться и в эти сроки.

"За московским чемпионатом Европы сохранен статус квалификационного, - сказал Агапитов. - По датам на данный момент говорить сложно, есть разные прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом. Есть вариант, что в этом году вообще никто не сможет ничего провести, потому что важно, чтобы страны были открытыми для перемещения. Поэтому два варианта - если будет возможность, то проведем в этом году, если нет, то в следующем до 30 апреля".

"С датами есть две сложности - коронавирус и трансляции, мы должны получить предложения от "Евроспорта", у них есть свой график, - сказал Агапитов. - Отмена соревнований произошла не только в тяжелой атлетике, поэтому если появится возможность проводить турниры, конец года будет перенасыщенным. Найти там промежуток времени, где сможем мы воткнуться, - это немаловажный фактор".