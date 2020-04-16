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Влияние коронавируса на спорт

РФС выплатил судьям РПЛ и ФНЛ аванс за апрель и май

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный союз (РФС) выплатил арбитрам Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) авансы за апрель и май. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Футбольные турниры в России приостановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

"К нам обращались судьи. Мы понимаем ситуацию, в которой они оказались из-за отсутствия футбола. Обслуживание матчей для профессионального арбитра - основной источник дохода. С учетом этого мы приняли решение авансировать им зарплаты за апрель и май", - сказал Мельников.

"Но когда чемпионат возобновится, этот аванс будет пропорционально распределен за их дальнейшую работу. Мы не заберем деньги обратно, просто распределим на оставшееся время", - отметил собеседник агентства.

Также директор по коммуникациям РФС высказался по поводу ситуации с зарплатами судей в третьем по силе дивизионе - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). "По ПФЛ ситуация другая: необходимо принять изменения в регламент, потому что сейчас зарплаты судьям платят лига и клубы, а не РФС, как в случае с РПЛ и ФНЛ, - пояснил он. - Мы понимаем, что сейчас судьи ПФЛ в наиболее сложной ситуации. В ближайшее время внесем поправки в регламент, судьи ПФЛ будут получать зарплату авансом по аналогии с арбитрами РПЛ и ФНЛ".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,1 млн человек, зафиксировано свыше 140 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.

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