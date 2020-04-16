{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Чемпион мира по хоккею Андрей Марков принял решение о завершении карьеры

Последний сезон Марков, которому в декабре исполнился 41 год, провел в составе ярославского "Локомотива"
Андрей Марков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Андрей Марков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 2008 года по хоккею защитник Андрей Марков принял решение о завершении карьеры. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.

Последний сезон Марков, которому в декабре исполнился 41 год, провел в составе ярославского "Локомотива". В 23 играх регулярного чемпионата он забросил одну шайбу и сделал шесть голевых передач. В плей-офф на его счету один результативный пас.

"Андрей мне сказал, что не будет больше играть. Он завершает карьеру", - сказал Исаков.

Марков является воспитанником подмосковного "Химика", свою профессиональную карьеру он начал в 1995 году. Спустя три сезона защитник перешел в московское "Динамо", с которым в 2000 году выиграл чемпионат России. Марков забросил свою самую известную шайбу в финале Евролиги (европейский клубный турнир, проводившийся с 1996 по 2000 год) сезона-1998/99, когда за восемь секунд до окончания основного времени матча он сравнял счет в игре с магнитогорским "Металлургом" броском от своих ворот. Однако динамовцы впоследствии проиграли в овертайме со счетом 1:2.

'YouTube-канал DINAMOTV'

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Марков выступал за "Монреаль" с 2000 по 2017 год. В регулярных чемпионатах он провел 990 матчей, в которых набрал 572 очка (119 шайб + 453 результативные передачи). Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 Марков также защищал цвета "Динамо" и во второй раз чемпионом страны.

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года. Также он является бронзовым призером мировых первенств 2005 и 2007 годов. 

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Мария Шарапова продаст ракетку на аукционе, чтобы помочь врачам, борющимся с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС