Чемпион мира по хоккею Андрей Марков принял решение о завершении карьеры

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 2008 года по хоккею защитник Андрей Марков принял решение о завершении карьеры. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сергей Исаков.

Последний сезон Марков, которому в декабре исполнился 41 год, провел в составе ярославского "Локомотива". В 23 играх регулярного чемпионата он забросил одну шайбу и сделал шесть голевых передач. В плей-офф на его счету один результативный пас.

"Андрей мне сказал, что не будет больше играть. Он завершает карьеру", - сказал Исаков.

Марков является воспитанником подмосковного "Химика", свою профессиональную карьеру он начал в 1995 году. Спустя три сезона защитник перешел в московское "Динамо", с которым в 2000 году выиграл чемпионат России. Марков забросил свою самую известную шайбу в финале Евролиги (европейский клубный турнир, проводившийся с 1996 по 2000 год) сезона-1998/99, когда за восемь секунд до окончания основного времени матча он сравнял счет в игре с магнитогорским "Металлургом" броском от своих ворот. Однако динамовцы впоследствии проиграли в овертайме со счетом 1:2.