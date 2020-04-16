Благодарность врачам, которые борются с пандемией, появилась на медиафасаде "Ростов-Арены"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. /ТАСС/. Благодарность врачам, которые борются за жизни пациентов, зараженных новым коронавирусом, появилась на медиафасаде "Ростов-Арены".

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная рядом с "Ростов-Ареной". На ней видно, что на медиафасаде стадиона транслируется надпись: "Спасибо медицинским работникам".

"Думаю, вряд ли найдется человек, несогласный с тем, что мы должны поблагодарить врачей и медицинских сестер, которые борются с пандемией. Медики - это как раз те люди, которые не находятся на самоизоляции, они видят эту надпись, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор стадиона Павел Гавриков. - Это здорово, что они знают и о такой поддержке. Кроме того, это хороший способ напомнить всем остальным людям о том, какую важную миссию сейчас выполняют медработники".

7 апреля "Ростов-Арена" разместила на медиафасаде хештег #оставайтесьдома в рамках акции Российского футбольного союза, призвавшей граждан не покидать дома во время пандемии коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.