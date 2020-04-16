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Влияние коронавируса на спорт

Агапитов: ЧЕ по тяжелой атлетике сохранит название "Европа-2020" в случае переноса на год

Запланированный в Москве чемпионат Европы переносился дважды, в настоящий момент даты проведения не определены

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве сохранит название "Европа-2020" даже в случае переноса на 2021 год. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим Агапитов.

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Ранее Агапитов сообщил, что вариант с переносом турнира на следующий год возможен. В марте Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) объявила о переносе турнира, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня. В связи с пандемией коронавируса турнир не сможет состояться и в эти сроки, в настоящее время точное время проведения чемпионата Европы не определено.

"Турнир будет так же называться "Европа-2020", независимо от того, будет он проведен в этом году или в следующем", - сказал Агапитов.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.

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Влияние коронавируса на спорт
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