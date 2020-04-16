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Перенос Олимпиады в Японии

Агапитов: календарь отборочных турниров к ОИ по тяжелой атлетике будет согласован с МОК

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести их на следующий год
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Календарь квалификационных турниров к Олимпийским играм 2021 года в Токио, сформированный на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), пройдет процедуру согласования с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов.

Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса было решено перенести их на следующий год. Заседание исполкома IWF прошло в удаленном режиме 15 и 16 апреля.

"Определили квалификационный период и соревнования, - сказал Агапитов. - Первый и второй этапы уже завершены, третий начался, но затем все соревнования с марта были отодвинуты. Это девять турниров, шесть из которых - золотого уровня, самые важные, и именно эти соревнования мы перенесли. Третий период у нас состоит из 3А и 3В, первое - это все, что прошло до пандемии, а второе - все, что пройдет с первого октября по 30 апреля".

"Думаю, это одно из самых конструктивных заседаний, которое прошло за все эти годы, - отметил Агапитов. - Действительно была работа и обсуждение, у каждого была возможность поднять вопрос, высказать мнение. Основным предметом обсуждения была квалификационная система, и нам поступило предложение от спортивной комиссии, мы начали часть вопросов обсуждать вчера и по моей просьбе кое-что перенесли на сегодня".

"Подняли много вопросов и не только заслушали предложение от комиссии, но и внесли собственные предложения и изменения в этот документ. Он сегодня будет приведен в соответствие с нашими поправками, и мы получим его завтра для финального ознакомления. Если будут какие-то еще вопросы - мы продолжим обсуждение, после чего он будет направлен в МОК на согласование", - подытожил глава ФТАР.

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Перенос Олимпиады в Японии
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