Тренер клуба КХЛ "Локомотив" Пелино выздоровел после заражения коронавирусом

29 марта стало известно, что Пелино и его супруга сдали положительные тесты на коронавирус.

ТАСС, 16 апреля. Главный тренер ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" канадец Майк Пелино выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

"Друзья, рады сообщить, что тренер "Локомотива" Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

Пелино 60 лет, он занимал пост помощника главного тренера "Авангарда" с 2018 по 2019 год. В качестве ассистента главного тренера сборной Канады он завоевал золотые медали Олимпиады 2002 года и чемпионатов мира 2003 и 2004 годов. Канадец также входил в тренерский штаб магнитогорского "Металлурга", с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Пелино возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20, его контракт с клубом истечет 30 апреля. Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Во всем мире коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.