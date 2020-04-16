Агапитов: выборы главы Международной федерации тяжелой атлетики пройдут после пандемии

В среду исполком IWF принял отставку главы организации Тамаша Аяна, который возглавлял федерацию с 2000 года. В начале января немецкий телеканал ARD выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, в котором президент Аян обвиняется в создании коррупционных схем и покрывательстве спортсменов, уличенных в использовании допинга. Урсула Папандреа стала исполняющей обязанности президента IWF.

"На время расследования Папандреа определена исполняющим обязанности президента, у нее был с 22 января срок назначения на 90 дней - до 22 апреля, но по причине коронавируса и некоторых проблем, с которыми столкнулись Ричард Макларен (глава комиссии, ведущей расследование по делу о коррупции в IWF - прим. ТАСС) и его команда по приезде в Будапешт, они попросили продлить срок исполнения на 45 дней. Решением исполкома мы продлили сроки расследования, работы нашей комиссии и полномочия Папандреа до 19 июня", - сказал Агапитов.

"Мы ждем доклад Макларена, истечения этого срока, и, думаю, в ближайшее время встанет вопрос, федерация не может существовать без выбранного президента. Нужно будет провести конгресс, но это станет возможным примерно тогда же, когда мы сможем собраться на соревнования".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.