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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: решение о проведении Открытого чемпионата США по теннису будет принято в июне

Турнир запланирован на период с 31 августа по 13 сентября

ТАСС, 16 апреля. Решение о сроках проведения Открытого чемпионата США по теннису будет принято до конца июня. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на комментарий исполнительного директора Ассоциации тенниса США Майка Доуса.

Проведение турнира в Нью-Йорке запланировано с 31 августа по 13 сентября.

По данным агентства, Доус заявил, что до конца июня будет принято решение о том, в какие сроки может состояться Открытый чемпионат США. При этом не исключается возможность переноса турнира на более поздние срок из-за пандемии коронавируса.

1 апреля было объявлено что другой турнир серии Большого шлема Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее по этой же причине организаторы Открытого чемпионата Франции объявили о переносе турнира на осень, он пройдет с 20 сентября по 4 октября.

Открытый чемпионат США по теннису проводится с 1881 года. Россияне трижды побеждали в одиночных разрядах турнира. В мужском - Марат Сафин в 2000 году, в женском - Светлана Кузнецова в 2004 году и Мария Шарапова в 2006 году.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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