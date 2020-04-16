IWF внесла на утверждение МОК инициативу по организации лагеря для тяжелоатлетов перед ОИ

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) включила в квалификационную систему Игр 2021 года в Токио подготовительный лагерь, теперь инициативу должен утвердить Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома IWF Максим Агапитов.

В среду и четверг прошло заседание исполкома IWF.

"Мы внесли на утверждение МОК предложение организовать предолимпийский лагерь, - сказал Агапитов. - Все атлеты, отобравшиеся на Олимпийские игры, будут собраны в лагерь на три недели для того, чтобы, во-первых, повторить исторический факт, такое уже было в 1896 году. Ну и во-вторых, чисто практическая цель, чтобы все спортсмены были единообразно доступны для допинг-тестирования. Если у IWF появятся положительные пробы на Олимпиаде в Токио, будет большой риск покинуть программу Олимпиады надолго".

Точное место проведения лагеря в настоящее время не определено. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.