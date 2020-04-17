Единственно верное решение. ISU отменил ЧМ по фигурному катанию из-за коронавируса

ТАСС, 17 апреля. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в четверг провел совещание в формате видеоконференции, на котором было принято решение не проводить чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году. Также организация отменила мировое первенство по шорт-треку, не найдя для него место в календаре.

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При этом окончательного варианта календаря еще нет. Из-за постоянно меняющейся эпидемиологической обстановки процесс планирования представляется крайне бесполезным. Для обсуждения следующего сезона совет ISU соберется 28 апреля. Однако, как сказал ТАСС вице-президент организации Александр Лакерник, от этой встречи не стоит ждать окончательных решений. "Руководствовались тем, что совершенно непонятно, когда мы можем начать сезон, где проводить чемпионат. Не факт, что его можно провести в том же месте. У спортсменов получается большой перерыв, планировать ничего нельзя. В этой обстановке полной неопределенности принято такое решение", - сказал Лакерник. "Гран-при будем обсуждать на следующем заседании, не стоит ждать от него ответа "да" или "нет", - отметил вице-президент ISU. - Будут определены сроки, когда надо принимать решение. По челленджерам оно будет в ближайшие дни. Европейские страны пока находятся дома, у них могут начаться послабления режима, но это только в перспективе".

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ISU еще не дал объяснений по распределению квот на следующий чемпионат мира. Согласно регламенту, представительство сборных в каждой из дисциплин определяется по результатам предыдущего турнира. Однако здесь все можно решить, сохранив квоты 2020 года. С распределением же мест на этапы Гран-при, которое тоже зависит от результатов чемпионата мира, все гораздо сложнее. Ситуация с отменой мирового первенства по фигурному катанию уникальна. Это лишь второй случай в истории, когда турнир не состоится по причинам, которые не связаны с мировыми войнами. Впервые это произошло в 1961 году. Тогда чемпионат мира в Праге не состоялся из-за авиакатастрофы под Брюсселем, в которой погибла сборная США. Странные затеи и здравомыслие Когда в марте принималось решение о переносе чемпионата мира по фигурному катанию, ISU оставил себе небольшую лазейку на случай улучшения ситуации с коронавирусом. Отмечалось, что турнир, местом проведения которого должна была стать Канада, может пройти в период с октября по декабрь. Это выглядело логичным решением, если не вникать в суть ситуации.

В период с октября по декабрь проходят значимые турниры первой половины сезона - этапы и финал Гран-при, национальные чемпионаты. Они проводятся с небольшим интервалом, поэтому запланировать между ними мировое первенство невозможно. Нельзя поставить его и перед началом Гран-при, ведь тогда фигуристам пришлось бы выходить на пик формы на старте сезона, что чревато большими проблемами. "Его отменили, когда мы не поехали, а сейчас ISU просто собрался, чтобы принять постановление, - сказала в разговоре с ТАСС заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. - Чемпионат мира просто некуда было вставлять. Это абсолютно грамотное решение. Я считаю, что ни один здравомыслящий человек не думает иначе". Вопрос готовности спортсменов при рассмотрении решения ISU должен быть ключевым. На текущий момент спортивные учреждения закрыты в большинстве стран мира, включая Россию. Многие отечественные фигуристы не выходят на лед с 20 марта, неизвестно, когда им представится такая возможность в будущем. При этом на весну и начало лета приходится один из основных этапов подготовки к сезону. "Думаю, все сделано правильно, - сказал ТАСС олимпийский чемпион Алексей Ягудин. - Теперь никому не нужно дергаться. Все спортсмены могут спокойно и без нервотрепки ждать возможности выйти на лед, тренироваться и начать следующий сезон".

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По поводу идеи проведения чемпионата мира в начале сезона высказался и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. "Мы всегда придерживались позиции, что чемпионат надо отменять, ведь переносить его на осень - странная затея, потому что становилось не особо понятно, что должно происходить на следующий сезон, наиболее ответственный. По чемпионату мира 2021 года должны определяться квоты на Олимпийские игры. Не особо ясно, как проводить два чемпионата в один сезон и что делать с календарем соревнований, поэтому ISU принял правильное решение", - сказал Горшков в беседе с корреспондентом ТАСС. Опасения за будущее Отменив чемпионат мира 2020 года, ISU разобрался с еще одной проблемой. Если бы перенос состоялся, в календаре следующего сезона было бы сразу два чемпионата мира. Также это усложнило бы распределение квот на следующий турнир и, возможно, повлияло бы на отбор на Олимпийские игры - 2022, который пройдет на мировом первенстве 2021 года. Многие фигуристы и тренеры тоже поддерживают отмену турнира. Вопрос безопасности проведения чемпионата мира во время пандемии коронавируса для них оказался выше наград.

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"Сейчас сложно рассуждать о правильности такого решения, - сказала ТАСС двукратная чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Александра Трусова, которая должна была выступить в Монреале. - Нужно победить в борьбе с вирусом, вернуться к нормальному образу жизни. Не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать по поводу чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели, новый чемпионат мира". Согласна с Трусовой и 16-летняя Алена Косторная. В нынешнем сезоне она выиграла все международные турниры и была одной из главных фавориток чемпионата мира. "Я считаю это правильным, потому что чемпионат мира является главным стартом на эту пару лет, он должен завершать сезон", - отметила она в беседе с ТАСС.

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