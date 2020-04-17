Международная федерация парусного спорта попросила МОК о финансовой поддержке

ТАСС, 17 апреля. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о финансовой поддержке в связи с проблемами данного характера, вызванными пандемией коронавируса. Об этом сообщает портал Inside the Games.

По информации источника, World Sailing прибегнула к подобной мере из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Без выплаты МОК в бюджете организации образуется дефицит в размере около €2,3 млн.

"Мы попросили МОК сформировать что-то вроде промежуточного финансирования. Существует много неопределенностей. Мы зависим от получения некоторого финансирования, в том числе и денег за Олимпийские игры, поэтому МОК может обеспечить нам необходимую поддержку", - заявил президент World Sailing Ким Андерсен.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.