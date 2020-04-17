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Международная федерация парусного спорта попросила МОК о финансовой поддержке

Перенос Олимпийских игр создаст дефицит в бюджете организации в размере около €2,3 млн
Описание
© EPA-EFE/NIC BOTHMA

ТАСС, 17 апреля. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о финансовой поддержке в связи с проблемами данного характера, вызванными пандемией коронавируса. Об этом сообщает портал Inside the Games.

По информации источника, World Sailing прибегнула к подобной мере из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Без выплаты МОК в бюджете организации образуется дефицит в размере около €2,3 млн.

"Мы попросили МОК сформировать что-то вроде промежуточного финансирования. Существует много неопределенностей. Мы зависим от получения некоторого финансирования, в том числе и денег за Олимпийские игры, поэтому МОК может обеспечить нам необходимую поддержку", - заявил президент World Sailing Ким Андерсен.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.

Теги
Летние олимпийские виды спортаВлияние коронавируса на спорт
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