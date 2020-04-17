СМИ: футболист ПСЖ Неймар не перейдет летом в "Барселону" из-за финансового кризиса

ТАСС, 17 апреля. Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар не перейдет в испанскую "Барселону" в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает радиосеть Catalunya Radio .

По информации источника, финансовые потери, которые понес клуб, исключают возможность подписания Неймара. Французский клуб хочет получить за 28-летнего бразильского нападающего €170 млн. Приоритетом "Барселоны" на трансферном рынке станет аргентинский нападающий итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес, за которого просят €111 млн. Однако испанский клуб намерен снизить цену и включить в трансфер футболистов для обмена.

Одной из главных целей "Барселоны" остается продление контракта с Лионелем Месси. Текущее соглашение с капитаном команды заканчивается в 2022 году. Также руководство клуба намерено продлить договоры с защитником Нелсоном Семеду, нападающим Луисом Суаресом и голкипером Марком-Андре тер Штегеном.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка страны. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.