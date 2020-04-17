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Футбол в Англии

СМИ: "Челси" не собирается продавать Канте

В приобретении 29-летнего футболиста заинтересованы "Реал", "Барселона", ПСЖ и "Ювентус"

ТАСС, 17 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" не собирается расставаться с французским полузащитником Н'Голо Канте, несмотря на интерес со стороны нескольких команд. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры в Twitter.

Отмечается, что в приобретении 29-летнего футболиста заинтересованы испанские "Реал", "Барселона", французский ПСЖ и итальянский "Ювентус". Ранее сообщалось, что "Челси" может продать Канте за €70 млн.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года, в составе команды он стал чемпионом, обладателем Кубка Англии, победителем Лиги Европы. В "Челси" он пришел из "Лестера", с которым также выиграл чемпионат Англии. За "Челси" он провел в общей сложности 164 матча, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

В составе сборной Франции Канте принял участие в 39 играх, отметившись одним голом. Он вместе с национальной командой стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером домашнего чемпионата Европы 2016 года.

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