СМИ: Рафаэль Бенитес может вернуться на пост главного тренера "Ньюкасла"

ТАСС, 17 апреля. Испанец Рафаэль Бенитес в ближайшее время может быть назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Ньюкасл". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста Eurosport Ману Лонжона.

По информации источника, руководство "Ньюкасла" уже начало переговоры с 60-летним специалистом. На момент приостановки чемпионата Англии "Ньюкасл" занимал 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 35 очков после 29 матчей.

Бенитес ранее уже работал в "Ньюкасле" на посту главного тренера - с марта 2016 года по июнь 2019-го. Под его руководством команда провела 146 матчей, в которых одержала 62 победы, 54 раз проиграла, а также 30 игр завершила вничью. Испанский специалист сумел вывести "Ньюкасл" в премьер-лигу в сезоне-2016/17. После ухода из клуба он переехал в Китай, где возглавил "Далянь Ифан".

Бенитес дважды одерживал победы в чемпионате Испании с "Валенсией" (2001/02, 2003/04), а также выиграл Кубок УЕФА (2003/04). Во главе "Ливерпуля" он стал обладателем Кубка (2005/06) и Суперкубка Англии (2006), победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 и обладателем Суперкубка УЕФА в 2005 году.

На посту главного тренера "Интера" Бенитес выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира в 2010 году. Также испанец привел английский "Челси" к победе в Лиге Европы в сезоне-2012/13. После этого Бенитес с "Наполи" выиграл Кубок Италии в сезоне-2013/14 и Суперкубок Италии в 2014 году. Помимо этого, специалист дважды признавался тренером года по версии УЕФА (2004, 2005).