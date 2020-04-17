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Летние олимпийские виды спорта

Решение о выступлении на Олимпиаде в Токио синхронистка Ромашина примет осенью

30-летняя спортсменка является пятикратной олимпийской чемпионкой
Светлана Ромашина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Светлана Ромашина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Решение о выступлении на Играх в Токио пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина примет осенью. Об этом она рассказала ТАСС.

Ромашина готовилась выступить в Токио в дуэте со Светланой Колесниченко, однако в связи с переносом Игр на следующий год она не исключает, что завершит карьеру до их начала.

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"Я продолжаю тренироваться, - сказала 30-летняя Ромашина. - К тому же мы все ждем вердикта CAS. После него приму решение, может, даже осенью".

Спортивный арбитражный суд (CAS) в июле должен будет рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов на Олимпиаду и другие международные старты под флагом страны. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило этого права российских спортсменов сроком на четыре года в связи с преднамеренными изменениями базы данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона оспорила это решение.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Для Ромашиной эта Олимпиада должна стать четвертой в карьере.

Теги
РоссияРомашина, Светлана АлексеевнаЛетние олимпийские виды спорта
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