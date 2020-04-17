Решение о выступлении на Олимпиаде в Токио синхронистка Ромашина примет осенью

Ромашина готовилась выступить в Токио в дуэте со Светланой Колесниченко, однако в связи с переносом Игр на следующий год она не исключает, что завершит карьеру до их начала.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Решение о выступлении на Играх в Токио пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина примет осенью. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я продолжаю тренироваться, - сказала 30-летняя Ромашина. - К тому же мы все ждем вердикта CAS. После него приму решение, может, даже осенью".

Спортивный арбитражный суд (CAS) в июле должен будет рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов на Олимпиаду и другие международные старты под флагом страны. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило этого права российских спортсменов сроком на четыре года в связи с преднамеренными изменениями базы данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона оспорила это решение.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Для Ромашиной эта Олимпиада должна стать четвертой в карьере.