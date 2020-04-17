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Влияние коронавируса на спорт

Гендиректор ФК "Крылья Советов": практически все игроки согласились на понижение зарплаты

Игроки будут получать на 40% меньше

САМАРА, 17 апреля. /ТАСС/. Практически все игроки футбольного клуба "Крылья Советов" согласились на понижение зарплаты на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса на 40%. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.

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Ранее пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила о том, что во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки и тренеры будут получать на 40% меньше. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30. Все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая.

"У всех разные ситуации, договорились со всеми, даже с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в аренде, - сказал Шашков. - Начали писать [в СМИ] про Рыжикова (вратаря команды Сергея Рыжикова - прим. ТАСС), но он один из первых согласился. Практически со всеми договорились о снижении на 40%".

"Удается ли сэкономить сейчас? Когда нет игр, мы не получаем спонсорских, потому что не выполняем рекламных обязательств. А деньги все равно придется тратить, потому что чемпионат возобновится, игры еще будут", - отметил генеральный директор "Крыльев Советов".

Команда из Самары занимает 15-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета во второй по силе дивизион национального футбола. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в РПЛ, составляет 2 очка.

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Влияние коронавируса на спорт
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