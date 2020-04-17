Минспорт РФ продолжит выплачивать зарплату спортсменам и тренерам в прежнем объеме

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ продолжит выплачивать в прежнем объеме зарплату и стипендии спортсменам и тренерам, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Никаких изменений с точки зрения выплат спортсменам и тренерам не будет. Также будут выплачиваться стипендии и зарплаты", - сказал Матыцин.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.