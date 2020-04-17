{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Минспорт РФ продолжит выплачивать зарплату спортсменам и тренерам в прежнем объеме

По словам министра спорта Олега Матыцина, также будут выплачиваться стипендии
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ продолжит выплачивать в прежнем объеме зарплату и стипендии спортсменам и тренерам, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Никаких изменений с точки зрения выплат спортсменам и тренерам не будет. Также будут выплачиваться стипендии и зарплаты", - сказал Матыцин.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2,1 млн человек, более 140 тыс. умерли.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
Реклама на ТАСС
КХЛ
Московское "Динамо" продлило контракт с хоккеистом Яшкиным
Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на два года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС