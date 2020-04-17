Матыцин призвал руководство Союза биатлонистов России к диалогу

В правлении СБР возник раскол, руководители организации не могут договориться по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на следующий сезон. Ситуация может привести к проведению досрочных выборов главы организации. Сейчас президентом СБР является Владимир Драчев.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин призывает руководство Союза биатлонистов России (СБР) к диалогу, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24" .

"Не хотелось бы доводить до ситуации, которая произошла в легкой атлетике, когда министерство спорта было вынуждено приостановить аккредитацию федерации. Надеюсь, что у всех представителей заинтересованных сторон биатлонной семьи хватит компетенции, ума и уважения друг к другу, чтобы найти выход из этого кризиса. Руководство во всех федерациях должно быть профессиональным, делу надо уделять 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Особенно, когда складываются такие непростые условия", - сказал Матыцин.

"Надеюсь, что нынешняя профессиональная команда пойдет на открытый диалог со всем биатлонным сообществом и примет решение о дальнейшем развитии, - добавил он. - Если люди меня правильно понимают, то они воспримут это должны образом. Минспорт пока не видит необходимости в том, чтобы предпринимать административные шаги".

Глава министерства предложил провести СБР конференцию и обсудить возникшие проблемы. "И уже легитимным большинством, с участием всех заинтересованных сторон, определить дальнейшие шаги выхода из кризиса, программы, связанные с подготовкой тренеров, назначения тренеров и программы развития биатлона в Российской Федерации", - отметил он.