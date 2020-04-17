Минспорт намерен представить измененную стратегию на заседании Совета при президенте

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ намерено представить измененную в связи с пандемией коронавируса стратегию развития до 2030 года на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Стратегия развития спорта до 2030 года - важнейшее направление. Очень важный стратегический документ. Мы намерены представить его на заседании Совета по спорту при президенте, а затем внести его на обсуждение в правительство. Нынешняя ситуация, конечно, внесет изменения в положение стратегии, связанные, например, с экономическим обоснованием, планом действий", - сказал Матыцин.

Последнее заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта прошло 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.