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Массовый спорт

Минспорт намерен представить измененную стратегию на заседании Совета при президенте

По словам министра спорта Олега Матыцина, это очень важный стратегический документ
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ намерено представить измененную в связи с пандемией коронавируса стратегию развития до 2030 года на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Стратегия развития спорта до 2030 года - важнейшее направление. Очень важный стратегический документ. Мы намерены представить его на заседании Совета по спорту при президенте, а затем внести его на обсуждение в правительство. Нынешняя ситуация, конечно, внесет изменения в положение стратегии, связанные, например, с экономическим обоснованием, планом действий", - сказал Матыцин.

Последнее заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта прошло 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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