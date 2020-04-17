Московское "Динамо" продлило контракт с хоккеистом Яшкиным

ТАСС, 17 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" продлил контракт с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Яшкин, в сезоне-2018/19 выступавший за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", перешел в "Динамо" летом 2019 года. В сезоне-2019/20 Яшкин в регулярном чемпионате КХЛ набрал 63 (31 шайба + 32 голевые передачи) очка в 58 встречах. В плей-офф на его счету три гола и три результативные передачи.

В регулярном чемпионате "Динамо" заняло четвертое место в таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграло "Спартак" (4-2 в серии). Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.