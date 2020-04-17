{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Московское "Динамо" продлило контракт с хоккеистом Яшкиным

Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано на два года
Дмитрий Яшкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Дмитрий Яшкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 17 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" продлил контракт с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Яшкин, в сезоне-2018/19 выступавший за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", перешел в "Динамо" летом 2019 года. В сезоне-2019/20 Яшкин в регулярном чемпионате КХЛ набрал 63 (31 шайба + 32 голевые передачи) очка в 58 встречах. В плей-офф на его счету три гола и три результативные передачи.

В регулярном чемпионате "Динамо" заняло четвертое место в таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф обыграло "Спартак" (4-2 в серии). Сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Игропуло высказался о возможности приглашения Губерниева комментировать гандбол
По мнению спортсмена, российский гандбол пока не сделал серьезных шагов для привлечения внимания зрителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС