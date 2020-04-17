Президент ПФЛ: клубы лиги не планируют отказываться от участия в турнире

Все футбольные соревнования в стране по решению Российского футбольного союза (РФС) приостановлены из-за пандемии коронавируса до 31 мая. В начале апреля владивостокский "Луч" отказался от участия в следующем сезоне Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), при этом клуб рассчитывает доиграть текущий сезон в случае его возобновления. 15 апреля еще один участник лиги, "Армавир" из Краснодарского края, принял решение сняться с турнира из-за невозможности выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21.

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не получало заявлений от клубов о том, что они собираются сниматься с первенства Олимп-ПФЛ. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.

"На данный момент таких заявлений не было, - сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, получала ли лига информацию от клубов о возможном снятии с первенства Олимп-ПФЛ. - Все живут в определенной ситуации. Что касается клубов ФНЛ, ее руководитель дал комментарий, президент "Армавира" тоже дал комментарий о причинах, по которым они не будут доигрывать сезон. То, что касается владивостокского "Луча", это вообще в перспективе, а проблемы команды всем известны".

Олимп-ПФЛ - третий по силе дивизион чемпионата России после Тинькофф - Российской премьер-лиги и Олимп-ФНЛ. В сезоне-2019/20 62 команды разделены на пять географических зон - "Запад" (14), "Центр" (14), "Юг" (16), "Урал-Приволжье" (12) и "Восток" (6).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, более 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.