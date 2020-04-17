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КХЛ

Агент Яшкина заявил, что "Динамо" не будет препятствовать отъезду форварда в НХЛ через год

В пятницу "Динамо" объявило о продлении контракта с чешским нападающим на два года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" и нападающий Дмитрий Яшкин достигли договоренности о том, что клуб не будет препятствовать отъезду игрока в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) по окончании сезона-2020/21. Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Глеб Чистяков.

В пятницу "Динамо" объявило о продлении контракта с Яшкиным сроком на два года.

"У нас есть взаимное понимание и договоренность с "Динамо". Если Дмитрий изъявит желание уехать в НХЛ после следующего сезона, то клуб не будет этому препятствовать", - пояснил агент.

Яшкин, в сезоне-2018/19 выступавший за команду НХЛ "Вашингтон", перешел в "Динамо" летом 2019 года. В сезоне-2019/20 Яшкин в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 63 (31 шайба + 32 голевые передачи) очка в 58 встречах. В плей-офф на его счету три гола и три результативные передачи.

Чешский нападающий обновил снайперский рекорд клуба в одном сезоне КХЛ. Предыдущее достижение, установленное шведским форвардом Маттиасом Вейнхандлем, исчислялось 27 голами в сезоне.

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