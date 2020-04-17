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Летние олимпийские виды спорта

Игропуло заявил о возможном завершении карьеры гандболиста

Сейчас 35-летний спортсмен выступает за польский клуб "Висла"
Константин Игропуло EPA/ARMANDO BABANI
Описание
Константин Игропуло
© EPA/ARMANDO BABANI

МОСКВА, 17 апреля. /Корр, ТАСС Артем Кузнецов/. Российский гандболист Константин Игропуло не исключает, что нынешний сезон может стать последним в его карьере игрока. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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14 апреля Игропуло исполнилось 35 лет, он выступает за польский клуб "Висла".

"Хочется верить в лучшее, но это действительно один из вариантов. Если врачи увидят риск для здоровья, то придется завершить карьеру, - сказал Игропуло. - Опять же, если бы сейчас не было ограничений, я бы уже проконсультировался с врачами и принял решение".

Гандболист рассказал, что рассматривает вариант перехода на тренерскую работу.

Игропуло является победителем Лиги чемпионов, чемпионом России, Испании, Греции, обладателем Кубка Германии.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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